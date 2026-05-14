Giro d’Italia 2026, maglia bianca Conad è ancora Eulalio

Il portoghese Alfonso Eulalio si conferma maglia bianca Conad del Giro d’Italia dopo la sesta tappa con arrivo a Napoli, vinta da Ballerini. Il corridore della Bahrain Victorious è anche leader della classifica generale e ha la maglia rosa, pertanto il simbolo del miglior giovane del Giro domani sarà sulle spalle ancora dello spagnolo Igor Arrieta. Per quanto riguarda le altre maglie il francese Paul Maigner resta in maglia Ciclamino, quella dedicata ai velocisti, mentre lo spagnolo Diego Pablo Sevilla resta in maglia Azzurra riservata agli scalatori.