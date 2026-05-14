Giro d’Italia 2026, a Napoli trionfa Ballerini: ordine d’arrivo sesta tappa, classifica

Al Giro d’Italia 2026 oggi è il giorno di Davide Ballerini. Il corridore della XDS Astana si è imposto nella sesta tappa della Corsa Rosa, 141 km da Paestum a Napoli. Dopo quattro arrivi su Lungomare Caracciolo, il traguardo di quest’anno situato in Piazza del Plebiscito ha visto Ballerini regalare all’Italia la prima vittoria di questa edizione del Giro. Uscito indenne da una maxi caduta a poche centinaia di metri dal traguardo, Ballerini ha preceduto allo sprint il belga Jasper Stuyven e il francese Paul Magnier entrambi del team Soudal Quick-Step. Ballerini ha centrato la sua undicesima vittoria da professionista, la prima al Giro a 31 anni e la seconda stagionale dopo la tappa al Giro di Turchia.

🔻 A late crash taking out most of the favourites, leading to a 1v1 between cobble specialists



🔻Una caduta taglia fuori i velocisti più attesi, sfida palpitante a due per il successo.



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Eulalio sempre in maglia rosa, ora il Blockhaus

Il portoghese Afonso Oliveira Eulalio (Bahrain Victorious) ha conservato la maglia rosa di leader della corsa con 2’51” di vantaggio sullo spagnolo Igor Arrieta della UAE Team Emirates XRG. Terzo Christian Scaroni della XDS Astana Team a 3’34”. Eulalio resta leader anche nella classifica per la maglia bianca del miglior giovane. Da domani si fa sul serio con l’atteso arrivo in quota sul Blockhaus, una salita che con ogni probabilità cambierà le gerarchie tra gli uomini di classifica di questa edizione della corsa rosa.

Ballerini: “Vittoria inseguita per anni”

Al settimo cielo Ballerini dopo avere tagliato per primo il traguardo di Napoli: “Conoscevo questo finale, sapevo che con l’acqua sarebbe stato molto tortuoso. Ho visto l’ultima curva e penso di essere l’unico dei primi 4-5 ad essere rimasto in piedi. Sono uscito dalla curva, sono partito e ho sperato fino all’ultimo che non mi passasse nessuno”, ha raccontato ai microfoni di RaiSport. “Sono tanti anni che inseguivo questa vittoria al Giro, ora ho un po’ più di esperienza. Avevo una buona gamba ma era un periodo che mi mancavano le vittorie. Ero venuto qui per fare un buon risultato, poi è sempre così: quanto meno te l’aspetti arriva la vittoria”, ha aggiunto quasi commosso.

“Avevo l’ambizione di andare a caccia di una tappa in questo Giro, proprio come ogni anno in cui ho preso parte a questa corsa, ma quella di oggi non era nei piani -ha ammesso il 31enne Ballerini-. Stavamo correndo per il nostro velocista, Matteo Malucelli, facendo il massimo per lui. Poi però, entrando nell’ultima curva, ho visto cadere i primi due corridori e appena uscito dalla curva ho sentito alla radio: Vai, vai, vai! Fino al traguardo, fino al traguardo!. Si era creato un gap e il traguardo sembrava non arrivare mai, ma sono riuscito a portarla a casa e sono davvero felicissimo. Lavoriamo tantissimo per vivere momenti come questi, ma nel ciclismo c’è sempre qualche problema o imprevisto; poi però, quando vinci, a volte arriva un risultato che nemmeno ti aspettavi davvero”.

Ordine d’arrivo sesta tappa

Questo l’ordine d’arrivo della sesta tappa del Giro d’Italia 2026:

Davide Ballerini (XDS Astana Team) 3h19’30” Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) s.t. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) s.t. Jensen Plowright (Alpecin-Premier Tech) s.t. Ben Turner (Netcompany INEOS) s.t. Alec Segaert (Bahrain Victorious) s.t. Luca Mozzato (Tudor Pro Cycling Team) s.t. Filippo Magli (Bardiani CSF 7 Saber) s.t. Enrico Zanoncello (Bardiani CSF 7 Saber) s.t. Casper van Uden (Team Picnic PostNL) s.t.

La classifica generale

Queste le prime posizioni della classifica generale:

Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) 21h27:43 Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG) +2:51 Christian Scaroni (XDS Astana Team) +3:34 Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) +3:39 Johannes Kulset (Uno-X Mobility) +5:17 Giulio Ciccone (Lidl-Trek) +6:12

Dagnoni a Ballerini: “Vittoria premio per carriera esemplare”

A Ballerini sono arrivati i complimenti del presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni, presente a Napoli all’arrivo e che ha premiato il corridore dell’Astana: “Dopo Giulio Ciccone in maglia rosa, il ciclismo italiano saluta la vittoria di Davide Ballerini in una Napoli come sempre accogliente ed affascinante e davanti ad un pubblico caldo e competente. Anche in questo caso si tratta di un premio per un corridore che in questi anni ha dato tanto al ciclismo italiano e che rappresenta un esempio per tanti ragazzi. Il nostro movimento in questo Giro continua ad essere protagonista non solo con diversi giovani, ma anche con atleti la cui esperienza sarà fondamentale per il proseguo della stagione. Complimenti al lui, a Malucelli che ha ‘lanciato’ il compagno e a tutta la squadra. Dispiace un po’ per Milan, che era in ottima posizione e al quale sfugge ancora una volta il successo.”