Giro d'Italia 2026, Christen: "Maglia Bianca Conad è emozione fantastica "

(LaPresse) “Indossare la maglia Bianca Conad è un’emozione fantastica. È il mio primo Giro d’Italia ed essere già una delle maglie leader è un sogno che diventa realtà”. Così il leader della classifica della maglia Bianca Conad, riservata al miglior under 25, lo svizzero Jan Christen della UAE Team Emirates – XRG al termine della tappa di Cosenza. Christen è stato uno dei protagonisti di giornata con uno scatto all’ultimo km.

“La maglia Bianca, simbolo del miglior under 25 del Giro d’Italia e messaggio che va oltre la ‘Corsa Rosa’. È l’impegno di Conad. Un impegno che si riassume in tre concetti: Benessere, territorio e comunità e giovani”, spiega a LaPresse Giuseppe Zuliani, Direttore Comunicazione Conad. “Per noi di Conad è diventato un imperativo strategico investire sul benessere quindi non solamente sui prodotti che le persone consumano, ma anche favorendo uno stile di vita adeguato a questo grande valore che gli italiani stanno perseguendo in questo periodo”.

Per quanto riguarda la parola territorio, Zuliani spiega che “i negozi della nostra rete sono in tutto il territorio italiano, in tutti i comuni, e avere una manifestazione che li tocca tutti ogni anno rappresenta per noi un grande vantaggio“. Infine i giovani. Conad è sponsor proprio della maglia dedicata al miglior under 25 del Giro d’Italia. “Abbiamo deciso di sponsorizzare la maglia Bianca, ma uno dei nostri impegni importanti è quello di seguire i giovani, anche nella scuola con progetti specifici. Per noi il giovane rappresenta il cliente del futuro”. Zuliani sottolinea che il legame col Giro si è tradotto, dopo la prima edizione, “in un 40% di aumento del traffico sui nostri asset digitali e il valore che il Giro ha generato in termini di spazi media equivalenti è pari a 8 milioni“. Zuliani, infine, spiega il Grande Giro Conad 2026: “È una manifestazione all’interno del Giro d’Italia con un format che prevede alla mattina, localmente, la formazione per i nostri soci e la sera un incontro con la comunità all’insegna del benessere. È un format che implementiamo in cinque tappe: Cosenza, Fermo, Cervia, Imperia e Milano. Cinque diversi territori che sono cinque territori del ciclo cooperativo che formano Conad. L’incontro con i soci e le comunità per noi è molto importante per dare un senso maggiore alla sponsorizzazione”.

Gli fa eco Alessandro Meozzi, Direttore Relazioni Esterne PAC2000A Conad, anche lui a Cosenza per l’arrivo della quarta tappa: “PAC2000A è una delle realtà economiche più importanti nel settore della distribuzione organizzata in Calabria. È una realtà che sviluppa un fatturato di quasi 1 miliardo di euro, ha circa 260 punti vendita e ha una quota di mercato pari al 29%, quasi, che la rende leader su questo territorio. Continueremo a investire nei nostri territori e quindi rafforzare la presenza dei nostri soci ed essere innovativi. Questo ci rende una realtà dinamica e importante”.