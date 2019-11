Champions, Lokomotiv-Juventus 1-2: bianconeri agli ottavi

di acg

Mosca (Russia), 6 nov. (LaPresse) - La Juventus espugna Mosca e stacca il pass per gli ottavi di Champions League. Successo sofferto per la squadra di Maurizio Sarri, che piega i padroni di casa della Lokomotiv solamente nel recupero dell'incontro valido per il Gruppo D. Bianconeri avanti al 4' con Ramsey, su clamorosa papera del portiere di casa Ghuilerme. Pareggio dei padroni di casa con Miranchuk al 12'. La rete della vittoria arriva al 93' ed è firmata da Douglas Costa, entrato al posto di Khedira e a segno dopo una gran giocata. Il successo permette alla Juventus di salire a 10 punti e di qualificarsi con due giornate di anticipo.

