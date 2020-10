Calcio, Spadafora: Protocollo Serie A non è stato rispettato

di lrs

Milano, 25 ott. (LaPresse) - "Io sono stato accusato di essere contro il calcio ma oggi rimane aperto e mi accusano di averlo favorito. In questo momento non pensiamo di chiudere la Serie A. La Serie A si è data un protocollo che non ha funzionato perché non è stato rispettato". Così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a 'Che tempo che fa' su Rai3.

