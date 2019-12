Calcio, Serie A: Verona-Torino 3-3 il finale

di amr

Verona, 15 dic. (LaPresse) - Verona e Torino hanno pareggiato 3-3 nell'anticipo di mezzogiorno, valido per la 16/a giornata di Serie A, al termine di una partita incredibile con i granata avanti di tre gol e i gialloblu capaci di rimontare nel giro di un quarto d'ora. Toro in vantaggio nel primo tempo con un gran gol di sinistro di Ansaldi al 36', il raddoppio di Berenguer al 55' al termine di una bella e fortunosa azione personale. Ancora Ansaldi al 61' firma il tris con un bolide da fuori area. L'Hellas però non molla e al 69' inizia la rimonta con un rigore di Pazzini. Al 76' Verre riapre i giochi e all'84' Stepinski completa l'opera con la rete del definitivo 3-3.

