Calcio, Serie A: Verona-Juventus 2-1 finale

di azn

Verona, 8 feb. (LaPresse) - La Juventus cade al Bentegodi. L'Hellas Verona supera 2-1 in rimonta i bianconeri nella gara valida per la 23/a giornata di Serie A. Succede tutto nella ripresa: Ronaldo sblocca il risultato al 20' con una magia segnando per la decima gara consecutiva in campionato, ma nel giro di dieci minuti i padroni di casa ribaltano il risultato con il gol di Borini, dopo un errore di Pjanic, e il rigore trasformato da Pazzini al 41' per un fallo di mano di Bonucci. La squadra di Sarri resta così ferma a 54 punti, mentre il Verona sale a 34, al sesto posto, in zona Europa League.

