Calcio, Serie A: Udinese-Sassuolo 3-0 il finale

di amr

Udine, 12 gen. (LaPresse) - L'Udinese di Luca Gotti non si ferma più. Nell'anticipo della 19/a giornata di Serie A la compagine friulana ha battuto per 3-0 il Sassuolo alla Dacia Arena grazie alle reti di Stefano Okaka, Sema e Rodrigo De Paul. Terza vittoria consecutiva in campionato per l'Udinese, che sale a quota 24 punti e si mette in una posizione di classifica decisamente più tranquilla. Prosegue, invece, il momento negativo del Sassuolo che incappa nel terzo ko di fila e ora rischia di farsi pericolosamente risucchiare in zona retrocessione. Udinese in vantaggio al 15' con un bel colpo di testa di Okaka su calcio d'angolo, nella ripresa al 68' Sema in diagonale firma il raddoppio. Il tris di De Paul al 91' con un preciso destro in diagonale.

