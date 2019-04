Calcio, Serie A: Udinese-Empoli 3-2 finale

di azn

Udine, 7 apr. (LaPresse) - L'Udinese batte 3-2 l'Empoli nella gara valida per la 31/a giornata di Serie A. Succede tutto nel primo tempo. Caputo sblocca il risultato all'11', De Paul pareggia i conti al 15' ma i toscani si portano di nuovo avanti al 24' con Krunic. Ancora De Paul, questa volta su rigore, firma il 2-2 al 41'. Quattro minuti più tardi Mandragora ribalta il risultato per il 3-2 finale. Nella ripresa la squadra di Tudor ha giocato in dieci dal 18' per l'espulsione per doppia ammonizione di Zeegelaar. I friulani salgono così a 32 punti, agganciando la Spal, mentre i toscani rimangono fermi a 28, al quartultimo posto.

