Calcio, Serie A: Torino-Sampdoria 1-3 finale

di azn

Torino, 8 feb. (LaPresse) - Esordio amaro per Moreno Longo sulla panchina del Torino. I granata hanno perso 3-1 in rimonta contro la Sampdoria nella gara valida per la 23/a giornata di Serie A. Succede tutto nella ripresa: Verdi all'11' sblocca il risultato con un diagonale chirurgico. Al 25' però Ramirez, direttamente su calcio di punizione, pareggia i conti per poi firmare il raddoppio tre minuti più tardi. Al 34' arriva infine il gol che chiude la partita firmato da Quagliarella su rigore dopo un fallo da ultimo uomo di Izzo sullo stesso Quagliarella. La squadra di Ranieri compie un balzo importante in chiave salvezza salendo a 23 punti, mentre il Toro - al terzo stop di fila - rimane fermo a 27.

