Calcio, Serie A: Torino-Napoli 1-3 risultato finale

di azn

Torino, 23 set. (LaPresse) - Il Napoli vince 3-1 in casa del Torino nella quinta giornata di Serie A e aggancia momentaneamente la Juventus al primo posto in classifica con 12 punti. Insigne sblocca il risultato al 4', Verdi raddoppia al 20'. Nella ripresa al 6' Belotti accorcia le distanza su rigore, ma Insigne al 14' firma il tris per il 3-1 finale. I granata restano così fermi a 5 punti.

