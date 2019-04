Calcio, Serie A: Torino-Cagliari 1-1 finale

di azn

Torino, 14 apr. (LaPresse) - E' terminata 1-1 la sfida tra Torino e Cagliari, gara valida per la 32/a giornata di Serie A. Succede tutto nella ripresa: Zaza sblocca il risultato al 7', Pavoletti pareggia al 32'. I granata hanno chiuso in dieci per l'espulsione di Zaza, i sardi addirittura in nove nel finale per i rossi a Pellegrini e Barella. I piemontesi salgono così a 50 punti, i sardi a 37.

