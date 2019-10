Serie A, segna Petagna e la Spal torna a vincere: Parma battuto 1-0

La Spal supera il Parma per 1-0 nell'anticipo della 7/a giornata di Serie A e interrompe così una serie di tre sconfitte consecutive. Il gol decisivo porta la forma di Petagna al 31', bravo a deviare in rete da pochi massi un tiro-cross di Strafezza. Per la Spal sesta rete in questo campionato, tutte segnate al Paolo Mazza. Nel finale la squadra di Ferrara resta in dieci per l'espulsione di Strafezza per una simulazione. Con questa vittoria, i ragazzi di mister Semplici salgono a quota 6 punti in classifica e tornano a respirare. Il Parma vede, invece, interrotta una serie di due successi di fila e resta a quota 9.

