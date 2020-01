Calcio, Serie A: Sassuolo-Torino 2-1 il finale

di amr

Reggio Emilia, 18 gen. (LaPresse) - Il Sassuolo ritrova la vittoria in campionato battendo il Torino per 2-1 nell'anticipo della 20/a giornata di Serie A. Non è bastato ai granata di Walter Mazzarri il gol di Rincon al 20', complice una deviazione. Nella ripresa la squadra di neroverde di Roberto De Zerbi ha trovato nel giovane Boga il suo trascinatore: l'attaccante del Sassuolo ha prima firmato il pareggio al 61', poi ha servito al rientrante Berardi l'assist per il gol vittoria al 73'. Tre punti fondamentali per gli emiliani, che interrompono così una serie di tre sconfitte di fila e tornano a respirare in classifica. Dopo due vittorie, invece, cade il Torino che resta comunque a ridosso della zona Europa.

