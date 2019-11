Calcio, Serie A: Sampdoria-Udinese 2-1 il finale

di amr

Genova, 24 nov. (LaPresse) - La Sampdoria supera per 2-1 in rimonta l'Udinese nel posticipo della 13/a giornata di Serie A. Tre punti fondamentali per la formazione doriana, allenata da Claudio Ranieri, che per la prima volta dall'inizio della stagione si porta fuori dalla zona retrocessione a quota 12 punti. Friulani che interrompono una serie positiva di due gare e restano appaiati con Milan e Toro a 14. Udinese in vantaggio con Nestorovski al 29' del primo tempo, il pari Gabbiadini al 6' di recupero direttamente su punizione. Nella ripresa, l'Udinese resta in dieci per l'espulsione di Jajalo per doppia ammonizione. La partita la decide Ramirez al 74', su rigore concesso dall'arbitro per fallo di Quagliarella solo dopo aver consultato il VAR.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata