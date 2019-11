Calcio, Serie A: Roma-Napoli 2-1 il finale

di amr

Roma, 2 nov. (LaPresse) - La Roma ha battuto il Napoli per 2-1 nell'anticipo della 11/a giornata di Serie A. Vantaggio giallorosso di Zaniolo al 19', poi Meret para un rigore a Kolarov. Nella ripresa raddoppio della Roma sempre su rigore, con Veretout al 55'. Il Napoli accorcia le distanze al 72' con Milik su assist di Lozano. Roma in dieci nel finale per un rosso a Cetin. La partita è stata sospesa per circa 1' a metà secondo tempo per una serie di cori discriminatori partiti dagli spalti dell'Olimpico. Con questa vittoria, la Roma è momentaneamente terza in classifica con 21 punti. Il Napoli resta al settimo posto e rischia ora di allontanarsi pericolosamente dalla zona Champions. In panchina non c'era Carlo Ancelotti squalificato.

