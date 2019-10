Calcio, Serie A: Roma-Milan 2-1 il finale

di amr

Roma, 27 ott. (LaPresse) - La Roma supera il Milan per 2-1 nel primo dei due posticipi della nona giornata di Serie A. Di Edin Dzeko al 38' e Niccolo Zaniolo al 58' le reti giallorosse. Non basta ai rossoneri il momentaneo pareggio di Theo Hernandez al 55', uno dei pochi a salvarsi nell'undici di Stefano Pioli. La Roma ritrova i tre punti dopo due pareggi di fila e si riporta al quinto posto a -1 dal Napoli, in piena lotta per la Champions League. Prima sconfitta per il Milan sotto la gestione Pioli, la classifica dei rossoneri torna a farsi preoccupante con la zona retrocessione più vicina di quella Champions. In tribuna si è rivisto Francesco Totti.

