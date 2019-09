Calcio, Serie A: Parma-Torino 3-2 finale

Di Alberto Zanello

Il Parma supera 3-2 nel finale il Torino nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Primo tempo scoppiettante e ricco di colpi di scena. Botta e risposta nei primi dieci minuti con le reti di Kulusevski da un lato e di Ansaldi, di testa, dall'altro. Al 29' Bremer, già ammonito, commette fallo di mano in area, ma dal dischetto Sirigu ipnotizza Gervinho. Il Toro si salva e al 42' mette la freccia con Belotti, sempre su rigore, per un fallo di Laurini, ma la gioia granata dura pochi minuti: l'assist geniale al 48' di Kulusevski sorprende la difesa del Toro e viene raccolto da Cornelius, che non sbaglia solo davanti al portiere per il 2-2. Nella ripresa i granata calano alla distanza, complice l'inferiorità numerica, e al 43' Inglese, entrato nel finale, trova la rete del 3-2 che vale tre punti pesanti per il Parma. I ducali ottengono così la seconda vittoria di fila e salgono a 9 punti agganciando proprio i granata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata