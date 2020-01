Calcio, Serie A: il Parma stende il Lecce 2-0

Tre punti per sognare l'Europa. Il Parma supera il Lecce per 2-0 nel posticipo della 19/a giornata di Serie A e chiude il girone di andata al settimo posto in classifica con 28 punti, a -1 dal Cagliari sesto. I ducali di Roberto D'Aversa ritrovano la vittoria dopo due partite, grazie ad una prestazione solida con le reti di Iacoponi al 57' e Cornelius al 72'. Non basta al Lecce una prestazione tutt'altro che negativa, la squadra di Liverani paga la scarsa precisione in attacco e qualche indecisione di troppo in difesa. Con la quarta sconfitta consecutiva, i salentini scivolano al quartultimo posto con una sola lunghezza di vantaggio su Genoa e Brescia.

