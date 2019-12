Calcio, Serie A: Il Napoli battuto in casa dal Parma 2-1

Esordio amaro per Rino Gattuso sulla panchina del Napoli, battuto per 2-1 in casa dal Parma nell'anticipo della 16/a giornata. Al San Paolo si è giocato con un ritardo di mezzora sull'orario previsto, a causa dei danni riportati dallo stadio per il maltempo della notte scorsa. Inizio da brividi per il Napoli, sotto di un gol dopo appena 4' quando Koulibaly favorisce il micidiale Kulusevski. Nell'occasione il difensore senegalese si infortunio ed esce. Il pareggio azzurro arriva solo nella ripresa, firmato da Milik di testa su cross di Mertens. In pieno recupero Gervinho in contropiede gela il San Paolo. In classifica, il Parma scavalca proprio il Napoli al settimo posto e ora sogna un posto in Europa.

