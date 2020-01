Calcio, Serie A: Napoli-Inter 1-3 finale

di azn

Napoli, 6 gen. (LaPresse) - L'Inter torna a vincere il San Paolo a oltre vent'anni di distanza dall'ultima volta. I nerazzurri, che non battevano il Napoli in trasferta dal 1997, vincono 3-1 il big match valido per la 18/a giornata di Serie A e rispondono alla vittoria della Juventus sul Cagliari, agganciando i bianconeri in vetta con 45 punti. Gattuso invece perde la seconda gara sulle tre disputate e resta fermo a 24: la zona Champions è lontana ben undici punti. Nella notte del San Paolo è decisivo l'apporto di Romelu Lukaku. L'attaccante belga sblocca il risultato al 14' al termine di uno splendido coast to coast con un tiro dal limite dell'area e raddoppia al 33' approfittando di un errore di Meret. I campani tornano in partita al 39' con la zampata a porta sguarnita di Milik, imbeccato dalla destra da Callejon. Nella ripresa però, proprio nel momento di maggiore pressione dei padroni di casa, Lautaro al 17' trova il tris - complice uno svarione di Manolas - che chiude definitivamente i conti.

