Calcio, Serie A: Napoli-Fiorentina 0-2 il finale

di amr

Napoli, 18 gen. (LaPresse) - Funziona la cura Iachini, non ancora quella Gattuso. La Fiorentina espugna il San Paolo di Napoli con un secco 2-0 nell'anticipo della 20/a giornata di Serie A e aggancia proprio i campani e l'Udinese al 12esimo posto in classifica con 24 punti. Un gol per tempo per i viola, Chiesa sblocca il risultato al 27'. Vlahovic firma il raddoppio al 75'.Terzo gol stagionale per Chiesa, a secco dallo scorso 27 ottobre. Quarto centro per Vlahovic, sempre micidiale quando entra dalla panchina. Secondo vittoria di fila per la Fiorentina. Nel Napoli esordio non proprio brillante di Demme. La squadra di Gattuso incassa la terza sconfitta consecutiva, la seconda in casa, ed esce dal San Paolo fra i fischi dei propri tifosi. E domenica prossima arriva la Juve del grande ex Sarri.

