Calcio, Serie A: Milan-Spal 1-0 il finale

di amr

Milano, 31 ott. (LaPresse) - Il Milan supera la Spal per 1-0 nel posticipo della 10/a giornata di Serie A. Il gol decisivo porta la firma di Suso al 63' con una splendida punizione mancina dal limite dell'area. Lo spagnolo era entrato in campo da pochi minuti al posto di Castillejo. E' la prima vittoria di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, dopo il pareggio con il Lecce e la sconfitta contro la Roma. In classifica i rossoneri si allontanano dalle zone calde e agganciano il Parma a quota 13 punti. Ancora una sconfitta esterna, invece, per la Spal che resta l'unica squadra del campionato a non aver segnato nemmeno un gol lontano dal proprio campo.

