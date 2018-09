Calcio, Serie A: Milan-Atalanta 2-2 risultato finale

di azn

Milano, 23 set. (LaPresse) - E' terminata 2-2 la sfida tra Milan e Atalanta, gara valida per la quinta giornata di Serie A. Al vantaggio immediato di Higuain al 2' replica Gomez al 10' della ripresa. Bonaventura al 16' realizza il nuovo vantaggio dei rossoneri, prima del pareggio in pieno recupero di Rigoni. Entrambe le squadre salgono così a 5 punti in classifica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata