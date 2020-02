Calcio, Serie A: Lecce-Spal 2-1 finale

di azn

Lecce, 15 feb. (LaPresse) - Successo fondamentale in ottica salvezza per il Lecce, che batte 2-1 la Spal in via del Mare nella gara che ha aperto la 24/a giornata di Serie A. Avanti al 41' del primo tempo grazie al rigore trasformato da Mancosu, in avvio ripresa i pugliesi sono stati raggiunti dalla rete di Petagna. Di Majer, al 21', il gol vittoria che permette ai salentini - al terzo successo di fila - di salire a 25 punti e portarsi momentaneamente a +6 sulla zona retrocessione. Esordio con sconfitta invece per Luigi Di Biagio, che in settimana ha preso il posto di Leonardo Semplici sulla panchina degli emiliani: la Spal infila la quarta sconfitta consecutiva e resta ultima in classifica con 15 punti.

