Calcio, Serie A: Lecce-Juventus 1-1 il finale

di amr

Lecce, 26 ott. (LaPresse) - La Juve non va oltre l'1-1 in casa del Lecce nell'anticipo della 9/a giornata del campionato di Serie A e rischia di perdere la vetta della classifica, in caso di successo dell'Inter contro il Parma. Privi di Cristiano Ronaldo, i bianconeri sprecano molto sia nel primo che nel secondo tempo. Gara decisa da due calci di rigore nel giro di 5 minuti: bianconeri in vantaggio con Dybala al 50', il pari di Mancosu al 55'. Punto prezioso per il Lecce di Liverani in chiave salvezza.

