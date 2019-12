Calcio, Serie A: Lecce-Genoa 2-2 finale

Gol e spettacolo in via del Mare, dove Lecce e Genoa danno vita a un pareggio (2-2) nella gara delle 12.30 valida per la 15/a giornata di Serie A. Il Grifone domina nel primo tempo chiuso avanti 2-0 grazie alla pregevole rete di Pandev al 31' e al rigore trasformato da Criscito in pieno recupero. Nella ripresa però i salentini tornano in gioco: al 15' Falco accorcia le distanze con uno splendido tiro a giro, dieci minuti più tardi Tabanelli incorna per il 2-2 finale. I liguri, che nel frattempo hanno perso per espulsione Agudelo, chiudono addirittura in nove per il rosso sventolato a Pandev. Il Genoa sale così a 11 punti, mentre il Lecce avanza a 15.

