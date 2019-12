Calcio, Serie A: Lazio-Juventus 3-1 finale

Prima sconfitta stagionale per la Juventus, che cade 3-1 all'Olimpico nello scontro d'alta classifica con la Lazio. I bianconeri si portano in vantaggio a metà del primo tempo con un tocco da due passi a porta sguarnita di Cristiano Ronaldo su assist di Bentancur. Nel recupero del primo tempo Luiz Felipe pareggia i conti su cross perfetto di Luis Alberto. Nella ripresa i biancocelesti ribaltano la partita dopo l'espulsione di Cuadrado per fallo da ultimo uomo. Sotto di un gol i bianconeri incassano il 2-1 di Milinkovic-Savic e, in pieno recupero, il tris in contropiede di Caicedo, dopo che Immobile su rigore aveva fallito il 3-1. La squadra di Inzaghi sale così a 33 punti, blindando il terzo posto, mentre la Juve rimane ferma a 36, mancando il controsorpasso all'Inter, che resta al comando della Serie A.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata