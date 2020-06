La Juve cala il poker contro il Lecce: 4 - 0

La Juve cala il poker contro un Lecce che resiste solo un tempo e allunga in vetta alla classifica salendo a +7 sulla Lazio e a +11 sull'Inter, chiamate a rispondere nel weekend per restare agganciate al treno scudetto. I campioni d'Italia faticano a trovare spazi nel primo tempo complice l'ottima organizzazione difensiva dei salentini, che pagano però a caro prezzo l'espulsione dopo mezzora di Lucioni per un fallo su Bentancur lanciato a rete. I bianconeri sprecano un paio di chance nel finale del primo tempo ma nella ripresa dilagano. Dybala con una pennellata da fuori area sblocca il risultato all'8', Ronaldo raddoppia su rigore poco dopo. Nel finale vanno a segno anche Higuain, rientrato dopo l'infortunio a subito a segno, e De Ligt di testa.

