Il derby di Genova va alla Sampdoria

Con un gol di Gabbiadini nel finale, la Sampdoria supera il Genoa per 1-0 nel Derby della Lanterna valido per la 16/a giornata di Serie A. Tre punti pesantissimi per la squadra di Claudio Ranieri, che in classifica stacca i rossoblu di quattro lunghezze fuori dalla zona retrocessione. Per la squadra di Thiago Motta, più propositiva ma poco concreta in area di rigore, la situazione inizia a farsi davvero pericolosa. Criscito e compagni restano al penultimo posto incassando la seconda seconfitta nelle ultime due gare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata