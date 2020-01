Calcio, Serie A: Genoa-Roma 1-3 il finale

di amr

Genova, 19 gen. (LaPresse) - A una settimana dal Derby contro la Lazio, la Roma ritrova la vittoria espugnando Marassi. I giallorossi si impongono per 3-1 in casa del Genoa nel posticipo della 20/a giornata di Serie A. Roma in vantaggio con Under dopo appena 6', il raddoppio grazie ad un autogol di Biraschi al 44' propiziato da Spinazzola. Un minuto dopo la rete di Pandev riapre i giochi per il Genoa. Nella ripresa, la Roma chiude i conti al 74' con una rete di Dzeko. In classifica, la squadra di Fonseca è ora quarta da sola in attesa dell'Atalanta impegnata domani contro la Spal. Genoa sempre penultimo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata