Calcio, Serie A: Genoa-Parma 1-3

di azn

Genova, 7 ott. (LaPresse) - Il Parma supera 3-1 in trasferta il Genoa nella gara delle 12.30 valida per l'ottava giornata di Serie A. Succede tutto nel primo tempo. Al vantaggio iniziale dei padroni di casa con Piatek al 6' replicano i ducali pareggiando i conti con Rigoni al 16' per poi raddoppiare dieci minuti più tardi con Siligardi e trovare il tris alla mezzora con Ceravolo. Gli emiliani centrano la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate e salgono a 13 punti, scavalcando proprio i liguri fermi a 12.

