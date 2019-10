Calcio, Serie A: Genoa-Milan 2-1 il finale

Genova, 5 ott. (LaPresse) – Milan da batticuore. Una 'invenzione' di uno strabordante Paqueta finalizzata da Hernandez, un penalty di Kessie e una prodezza su rigore a tempo scaduto di Reina tengono a galla Giampaolo che stava sprofondando nelle sabbie mobili. Genoa battuto in rimonta 2-1 L'ultima spiaggia potrebbe diventare fatale invece per Andreazzoli che stava con il suo Genoa dominando il match nel primo tempo (Schone a segno al 41') per poi venire rimontato dai rossoneri al 51' e al '57 dopo che il tecnico rossonero ha inserito nella ripresa Leao e Paqueta dando vigore, coraggio e maggiore velocità ad una manovra fino ad allora sterile e soporifera. Un gioco del destino ha dunque favorito Giampaolo, bestia nera per i genoani non avendo mai perso come tecnico della Sampdoria il derby della Lanterna. Il successo in trasferta arriva per i rossoneri dopo tre sconfitte consecutive e restituisce un po' di tranquillità ad un ambiente esplosivo. Il risultato però non nasconde le lacune evidenti di un Diavolo che non vinceva in rimonta dal febbraio scorso.

