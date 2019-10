Calcio, Serie A: Fiorentina-Lazio 1-2 il finale

di amr

Firenze, 27 ott. (LaPresse) - La Lazio si impone per 2-1 in casa della Fiorentina nel posticipo della nona giornata di Serie A. Lazio in vantaggio con Correa al 23' su assist di Immobile, rete convalidata solo dopo l'intervento del VAR. Il pareggio viola di Chiesa al 27', su splendido assist di Ribery. Proprio l'attaccante francese, fra i migliori in campo, nel finale non ha preso bene la sostituzione con Boateng decisa da Montella. Il gol vittoria della Lazio lo firma Immobile all'89', di testa su cross perfetto di Lukaku dalla sinistra. Anche in questo caso lungo consulto con il VAR per valutare un fallo di Lukaku su Sottil, all'inizio dell'azione. Nel recupero la Lazio fallisce un rigore con Caicedo, nell'occasione espulso Ranieri. In classifica, la Lazio aggancia il Cagliari al sesto posto con 15 punti mentre la Fiorentina resta al nono posto con 12.

