Calcio, Serie A: Cagliari-Roma 3-4 finale

di azn

Cagliari, 1 mar. (LaPresse) - La Roma vince 4-3 a Cagliari nella gara valida per la 26/a giornata di Serie A. Joao Pedro porta avanti i sardi al 28', ma un minuto dopo Kalinic pareggia i conti per poi firmare il gol del sorpasso al 41'. Nella ripresa Kluivert al 19' cala il tris in contropiede ma i padroni di casa si rifanno sotto con il gol da fuori area di Pereiro. Kolarov al 36' ristabilisce le distanze ma al 44' ancora Joao Pedro realizza la doppietta personale ribadendo in rete il rigore respinto da Pau Lopez. La Roma sale così a 45 punti, mentre i sardi rimangono fermi a 32.

