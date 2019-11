Calcio, Serie A: Brescia-Torino 0-4 finale

di acg

Brescia, 9 nov. (LaPresse) - Il Toro ritrova il successo e lo fa a spese del Brescia. La formazione di Mazzarri travolge i lombardi al 'Rigamonti' nell'anticipo delle 15 della dodicesima giornata di Serie A. Finisce 4-0 per i granata, con le doppiette di Belotti nel primo tempo (rigore al 17' e al 26') e del neoentrato Berenguer nella ripresa (75' e 81'). I padroni di casa hanno giocato in dieci dal 41' per l'espulsione di Mateju. Il successo permette al Toro di salire a 14 punti. Esordio amarissimo per il nuovo allenatore delle Rondinelle Fabio Grosso: per il Brescia, fanalino di coda con la Sampdoria, è la quarta sconfitta consecutiva.

