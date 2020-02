Calcio, Serie A: Brescia-Napoli 1-2 finale

di acg/lcl

Brescia, 21 feb. (LaPresse) - Il Napoli espugna Brescia e vede l'Europa. La squadra di Gattuso fa suo l'anticipo della 25/a giornata di Serie A, imponendosi 2-1 al 'Rigamonti'. Successo in rimonta per i partenopei, al secondo successo consecutivo in campionato: sesto posto agganciato a quota 36 punti, in attesa dei risultati del weekend. Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con Chancellor (27'). Nella ripresa, la rimonta dei partenopei: Insigne riequilibra i conti su rigore (50'), quattro minuti dopo è Fabian Ruiz a firmare il sorpasso. Il Brescia resta penultimo a quota 16.

