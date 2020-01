Calcio, Serie A: Brescia-Milan 0-1 finale

di azn

Brescia, 24 gen. (LaPresse) - Terza vittoria di fila in campionato per il Milan. I rossoneri battono 1-0 il Brescia al 'Rigamonti' nell'anticipo della 21/a giornata di Serie A e salgono momentaneamente al sesto posto, con 31 punti, in zona Europa League. Decisiva la rete in mischia di Ante Rebic, entrato nella ripresa, al 26'. Le rondinelle restano ferme al penultimo posto, con 15 punti, e recriminano per le tante occasioni sprecate e le parate di Gigio Donnarumma.

