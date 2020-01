Serie A: Brescia-Lazio 1-2, decide Immobile nel recupero

La Lazio fa suo l'anticipo della 18/a giornata di Serie A e allunga la striscia di vittorie consecutive a nove gare. I biancocelesti inaugurano il 2020 espugnando 2-1 il campo del Brescia grazie alla doppietta di Ciro Immobile. Ancora un successo in extremis per la formazione di Inzaghi. Al 'Rigamonti' padroni di casa avanti con Balotelli al 18'. Pareggio dei capitolini firmato al 42' da Immobile, che trasforma il rigore concesso per fallo di Cistana, espulso nell'occasione, su Caicedo. Nella ripresa, nel recupero, ancora Immobile realizza la rete della vittoria (91'). Lazio che consolida il terzo posto salendo a 39 punti, a -3 dalla coppia di testa formata da Inter e Juventus. Il Brescia resta fermo a quota 14.

