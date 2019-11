Calcio, Serie A: Brescia-Atalanta 0-3 il finale

L'Atalanta ha battuto per 3-0 in Brescia in trasferta nell'atteso derby lombardo, anticipo della 14/a giornata di Serie A. Un gol per tempo per la squadra di Gasperini: sblocca il risultato Pasalic al 26', su assist di Castagne. Il raddoppio dello stesso centrocampista croato al 61' su assist questa volta di Ilicic al 92'. Lo sloveno firma il tris in pieno recupero. Sfortunato il Brescia, che ha colpito più volte i pali della porta di Gollini anche con Balotelli. L'Atalanta dopo quattro partite ritrova la vittoria in campionato e si porta momentaneamente al sesto posto in classifica con 25 punti. Rondinelle sempre ultime dopo la sesta sconfitta consecutiva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata