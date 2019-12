Calcio, Serie A: Bologna-Milan 2-3 finale

di acg

Bologna, 8 dic. (LaPresse) - Il Milan espugna Bologna nel posticipo serale della 15/a giornata di Serie A. Secondo successo consecutivo in terra emiliana, dopo quello sul Parma, per la formazione di Pioli che si impone per 3-2 al Dall'Ara. Rossoneri avanti con il rigore di Piatek (15'), raddoppio di Hernandez al 32'. Un'autorete dello stesso Hernandez permette ai padroni di casa di dimezzare lo svantaggio (40'). In apertura di ripresa il Milan va nuovamente a segno con Bonaventura (46'). Nel finale, il Bologna accorcia le distanze con Sansone (84'), che trasforma il rigore concesso da Chiffi dopo il ricorso al Var.

