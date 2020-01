Calcio, Serie A: Bologna-Fiorentina 1-1 il finale

di amr

Bologna, 6 gen. (LaPresse) - Bologna e Fiorentina hanno pareggiato 1-1 in una partita valida per la 18/a giornata di Serie A. Il gol viola porta la firma di Benassi al 27', con un gran destro al volo dal limite dell'area. Il pareggio viola al 94' con una magia su punizione di Orsolini. Esordio con un pareggio, quindi, per Beppe Iachino sulla panchina viola. La Fiorentina sale a quota 18 punti in classifica, ai margini della zona retrocessione. Prosegue la serie positiva del Bologna, che aveva Mihajlovic regolarmente in panchina, che si porta a quota 23 punti.

