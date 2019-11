Calcio, Serie A: Atalanta-Cagliari 0-2 all'intervallo

di amr

Bergamo, 3 nov. (LaPresse) - Il Cagliari si impone per 2-0 in casa dell'Atalanta nell'anticipo dell'11/a giornata di Serie A e continua nel suo momento magico. Sardi in vantaggio nel primo tempo con un autogol di Pasalic al 33'. L'Atalanta resta poi in dieci dal 38' per l'espulsione di Ilicic. Nella ripresa i rossoblu di Rolando Maran raddobbiano al 58' con Oliva. Con questa vittoria, il Cagliari aggancia proprio l'Atalanta al quarto posto in classifica con 21 punti.

