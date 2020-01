Calcio, Roma: Rottura crociato per Zaniolo, domani l'intervento

di lrs

Roma, 12 gen. (LaPresse) - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. È l'esito degli accertamenti clinici a cui si è sottoposto Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma, che si è fatto male stasera all'Olimpico durante la partita con la Juventus, in cui ha avuto un "trauma distorsivo". Lo si legge in una nota del club giallorosso, in cui si sottolinea che "nella giornata di domani il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico".

