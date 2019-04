Calcio Roma, Ranieri: Zaniolo vuole restare e noi vogliamo tenerlo

di mad

Milano, 5 apr. (LaPresse) - "Per quanto riguarda le dichiarazioni di Zaniolo a fine partita, l'intervista era già finita, poi gli hanno fatto la domanda sul suo futuro e lui ha detto 'vedrò'. Il ragazzo ha più volte detto che sta bene qui, la società non ha intenzione di venderlo, lui non ha intenzione di andare via. Solo che ha già il contratto massimo, fino al 2023. Di più non si può fare, a luglio poi vedremo il da farsi, ma fino ad allora non si può prolungare, è la legge che ce lo impedisce". Così l'allenatore della Roma, Claudio Ranieri, nella conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Roma, è tornato sul caso Zaniolo, il giovane centrocampista su cui si sono scatenate insistenti voci di mercato nelle ultime settimane.

