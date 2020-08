Calcio Roma, Pallotta: Certo che Friedkin saranno grandi futuri proprietari

di scp

Torino, 6 ago. (LaPresse) - “Sono lieto di confermare che abbiamo raggiunto un accordo con il Friedkin Group per la vendita dell'AS Roma. Questa notte abbiamo firmato i documenti e nei prossimi giorni lavoreremo assieme per completare il percorso formale e legale che porterà al passaggio di mano del club. Negli ultimi mesi, Dan e Ryan Friedkin hanno dimostrato totale dedizione nel voler finalizzare questo accordo e nel guidare il club positivamente. Sono certo che saranno dei grandi futuri proprietari per l'AS Roma”. Così il presidente della Roma, Jim Pallotta, dopo l'annuncio alla Consob dell'accordo con il Gruppo Friedkin.

