Calcio Roma, Fonseca: Striscione contro Zaniolo inaccettabile

di lrs

Roma, 25 gen. (LaPresse) - "Penso che chi l'ha fatto non è un tifoso di calcio. Per me non è accettabile, non è una persona che ama il calcio". Così l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, in conferenza stampa alla vigilia del derby, a chi gli chiedeva un commento sullo striscione contro Zaniolo a Trigoria.

