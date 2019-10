Calcio, Roma: Distacco tendine adduttore per Cristante, no intervento Kalinic

di lrs

Roma, 21 ott. (LaPresse) - Si allunga la lista degli infortunati della Roma. L'attaccante Nicola Kalinic "ha riportato una frattura della testa del perone" dopo l'infortunio subito contro la Sampdoria.

"Il giocatore ha già iniziato il piano di recupero che non prevede interventi chirurgici", si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale dei giallorossi. Mentre "gli esami strumentali svolti in mattinata hanno evidenziato per Bryan Cristante un distacco del tendine dell'adduttore destro". "Nelle prossime ore verrà decisa la terapia che possa garantire il miglior recupero" del centrocampista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata