Calcio, Qual. Euro 2020: Italia-Grecia 2-0, Azzurri a fase finale

di amr

Roma, 12 ott. (LaPresse) - L'Italia batte la Grecia per 2-0 allo stadio Olimpico di Roma e ottiene la qualificazione alla fase finale di Euro 2020 con tre giornate di anticipo. Davanti a 56 mila persone, indossando una improbabile maglia verde, la squadra allenata da Roberto Mancini soffre più del dovuto per piegare la resistenza della formazione ellenica. Gara decisa da un calcio di rigore trasformato con freddezza da Jorginho al 63' e dal raddoppio di Bernardeschi (entrato al posto di Chiesa) al 78', complice la deviazione di un avversario. In virtù di questa vittoria, l'Italia si conferma prima nel girone J con 21 punti a +9 sulla Finlandia e soprattutto a +11 su Armenia e Bosnia. Azzurri sicuri anche del primo posto nel girone.

