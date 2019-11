Calcio, Qual. Euro 2020: Italia-Armenia 9-1 il finale

di amr

Palermo, 18 nov. (LaPresse) - L'Italia travolge 9-1 l'Armenia in una partita valida per le qualificazioni a Euro 2020. Le reti: allo 8' e 32' doppietta di Immobile, al 9' e e 64' doppietta anche di Zaniolo, poi 29' Barella, al 72' Romagnoli, al 75' su rigore Jorginho, al 78' Orsolini e all' 80' Chiesa entrambi al primo centro in azzurro. Il gol dell'Armenia al 79' di Babayan. Gli Azzurri di Mancini chiudono a punteggio pieno, cosa mai accaduta, arrivano a quota undici vittorie consecutive prolungando la striscia iniziata sotto il nuovo ct. La squadra di Mancini è andata ad un passo dal battere il record della vittoria con il maggior scarto nella storia della Nazionale, che resta così il 9-0 conto gli Usa alle Olimpiadi nel 1948.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata